Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri - Federasyonları Çalıştayı sonrasında açıklamalarda bulundu.Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;

Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.

Trabzonspor bir oyuncu transfer ettiği zaman, menajerine ödenecek tutar kuruşuna kadar KAP'a açıklanır. Bugün yazılı açıklama yapacağız. Yazılı bir açıklamayla bunu ellerine vereceğiz, bir de öyle okusunlar.