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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
AHMET AĞAOĞLU'NDAN ALİ KOÇ'A CEVAP

Başkanı , - sonrasında açıklamalarda bulundu. ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.

Başkanı , 'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Ahmet Ağaoğlu, ve 'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;

Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.

Trabzonspor bir oyuncu transfer ettiği zaman, menajerine ödenecek tutar kuruşuna kadar KAP'a açıklanır. Bugün yazılı açıklama yapacağız. Yazılı bir açıklamayla bunu ellerine vereceğiz, bir de öyle okusunlar.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU'NDAN ALİ KOÇ'A CEVAP

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