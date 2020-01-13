Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Lens...

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in sakatlandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönmesinin yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor. Lens, Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanmıştı.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''

Lens, Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanmıştı.