Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Lens...
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in sakatlandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönmesinin yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor. Lens, Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanmıştı.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''
Lens, Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Bakan açıkladı! Meclis'e taşınacak
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
- Anderson Talisca resmen açıklandı!
- Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap
- Galatasaray'dan Arda Turan bombası! Fatih Terim...
- Merih Demiral'in sakatlığı hakkında açıklama geldi
- Merih ve Ronaldo'nun golleriyle kazandılar
- Süper Kupa'da zafer Real Madrid'in
- Kanarya yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…
- 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!
- Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?
- Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!
- EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?