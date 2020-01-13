Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri - Federasyonları Çalıştayı sonrasında açıklamalarda bulundu.Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.