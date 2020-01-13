2020'nin ilk resmi maçı! Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma şifresiz olarak futbolseverlere sunulacak. Devre arası hazırlıklarını sürdüren iki ekibin resmi karşılaşması taraftarlarca heyecanla bekleniyor. Yeni transferlerin de sahaya çıkacağı ilk maç olan karşılaşmanın tarihi merak konusu. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi tüm detaylar...
Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek son 16 turuna geldi. İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı. Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak. Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi tüm detaylar...
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kupada sarı lacivertli takımın deplasman müsabakası 14 Ocak 2020 Salı günü oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak olan müsabaka ATV ekranlarından da canlı olarak takip edilebilecek.
PROSİNECKİ'NİN İLK MAÇI
Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.
Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
DİĞER EŞLEŞMELER NE DURUMDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ise şöyle;
Medipol Başakşehir – GMG Kırklarelispor
Çaykur Rizespor – Galatasaray
Trabzonspor – Yukatel Denizlispor
İstikbal Mobilya Kayserispor – Fenerbahçe
Antalyaspor – Göztepe
Demir Grup Sivasspor – BTC Türk Yeni Malatyaspor
Aytemiz Alanyaspor – Kasımpaşa
Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Beşiktaş
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