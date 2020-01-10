Galatasaray Altay hazırlık karşılaşmasında gol yağmuru
Galatasaray hazırlık karşılaşmasına Altay'ı Falcao (Penaltı) Belhanda ve Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Altay'ın tek golünü ise 72. dakikada Hakan kaydetti.
Sezonun ikinci devresine Antalya'da hazırlanan sarı kırmızılılar, İzmir temsilcisi Altay ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından yıldızlarının attığı gollerle galip geldi. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, devre arası hazırlık kampının ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşı karşıya geldi. Sueno Hotels Golf Belek'e ait tesislerde oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.
Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 52. dakikada Younes Belhanda ile 62. dakikada yeni transfer Jesse Sekidika'nın asistinde Emre Akbaba kaydetti.
Altay'ın tek sayısını ise 72. dakikada Hakan Demirci kaydetti. Altay ayrıca 75. dakikada Marco Paixão'nun kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
GALATASARAY: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao ilk 11'i ile maça başladı.
GALATASARAY ALTAY (ÖZET ANLATIM)
1' İlk düdük çaldı. Altay mücadeleye başlayan taraf.
3' Galatasaray Altay ceza sahası önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
9' GOL! Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Falcao topu ve kaleciyi ters köşelere yatırarak karşılaşmanın ilk golünü kaydetti (1-0)
13' Ataklarını sıklaştıran Galatasaray'da Feghouli kale önünde topla buluştu. Güzel bir vuruşla topu kaleye nişanlayan Cezayirli futbolcunun şutunu kaleci Cihan son anda kornere çeldi.
14' Galatasaray'da Donk girdiği ikili mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
20' Sarı-kırmızılılarda atılan ara pası sonrası topla buluşan Falcao bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem bayrağını kaldırdı.
18' Alhassan yaptığı mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
23' Kale önünde topla buluşan Feghouli, Alhassan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun başına geçen Cezayirli yıldızın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
39' Galatasaray ataklarını sıklaştırdı.
45' İY | İlk yarıda son düdük geldi.
46' Karşılaşmada ikinci yarının başladı.
46' Galatasaray ikinci yarıya 9 değişiklikle başladı. Altay'da ise Aydın Bağ yerini Cihan Topaloğlu'na bıraktı.
50' Galatasaray ikinci yarıda da etkisini sürdürüyor.
52' GOL! Ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar da Adem Büyük'ün pasında Belhanda ikinci kez fileleri havalandıran isim oldu. (2-0)
54' Altay'da bir değişik daha. Hélder Tavares yerini Yılmaz Özeren'e bıraktı.
62' GOL! Galatasaray farkı Emre Akbaba ile 3'e çıkarmayı başardı. Golün asistini yeni transferlerden Jesse Sekidika yaptı. (3-0)
72' GOL! Altay, Hakan Demirci'nin golüyle farkı 2'e indirdi.
75' Altay penaltı kazandı. Marco Paixão'nun kullandığı vuruşta genç kaleci Berk Balaban kurtardı ve farkın 1'e inmesini engelledi.
81' Mücadelenin son 10 dakikasına girildi.
90' MS | Karşılaşmada son düdük çaldı. (3-1)
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