Beşiktaş Altınordu hazırlık karşılaşmasında gol düellosu

Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan tatsız prova... İkin yarı hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılar İzmir temsilcisi Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda Karius 12. dakikada kendi kalesine attığı golle çok konuşuldu.

Beşiktaş, devre arasında ikinci hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Mücdelenin 9. dakikasında Jeremain Lens ile öne geçen Beşiktaş, 12. dakikada Karius'un kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.

Altınordu, 24. dakikada Hüseyin Üner'in kaydettiği golle öne geçti. Son sözü 35. dakikada Burak Yılmaz söyledi.

Mücadelede başka gol olmadı.

BEŞİKTAŞ ALTINORDU ÖZET ANLATIM

1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu.

3' Altınordu'dan tehlikeli atak! Ceza sahası içerisinde buluşan oyuncu, Beşiktaş kalesine sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.

5' Altınordu, ceza sahasına yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta etkili olamadı.

9' GOL! Beşiktaş, Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Lens'in ceza sahası içinde kaleci Erhan'ı ekarte etmesiyle golcü buldu. Skor 1-0!

10' GOL! Altınordu'nun sağdan yaptığı ortayı Karius elinden kaçırınca top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

13' Burak defansı geçemedi! Daiby'in orta sahadan ceza sahasına top sürmesinin ardından attığı pasta buluşan Burak Yılmaz, Altınordu defansına takıldı.

17' Altınordu, ceza sahasından şık bir vuruş yaparken, top kale direğinin yanından sıyırdı.

24' GOL! İzmir ekibi, sağ kanattan bindirme yapan Yasin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

35' GOL! Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden attığı frikik golüyle maça eşitlik geldi. Skor 2-2.

42' Altınordu, ceza sahasından etkisiz bir şut gönderdi.

43' Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yapılan müdahale sonrası, ceza sahasının yaklaşık 5 metre ilerisinden serbest vuruş kullandı. Siyah beyazlılarda Caner Erkin vuruşu kullanırken, top savunmadan döndü.

45' Altınordu, ceza yayına yakın bir bölgeden şut denedi ancak top, direğin yanından sıyırdı.

İKİNCİ YARI

53' Burak Yılmaz, ceza sahasının sol çaprazından etkisiz bir serbest vuruş kullandı ve top yan ağlarda kaldı.

55' Diaby, ceza sahası içerisinde Altınordu kalesini yokladı ancak sonuç alamadı.

62' Burak Yılmaz, 62. dakika ceza sahası içerisinde topla buluştu ancak etkisiz bir vuruş yaptı.

64' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.

90' Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.