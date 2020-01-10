Beşiktaş Altınordu hazırlık karşılaşmasında gol düellosu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan tatsız prova... İkin yarı hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılar İzmir temsilcisi Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda Karius 12. dakikada kendi kalesine attığı golle çok konuşuldu.
Beşiktaş, devre arasında ikinci hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.
Mücdelenin 9. dakikasında Jeremain Lens ile öne geçen Beşiktaş, 12. dakikada Karius'un kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.
Altınordu, 24. dakikada Hüseyin Üner'in kaydettiği golle öne geçti. Son sözü 35. dakikada Burak Yılmaz söyledi.
Mücadelede başka gol olmadı.
BEŞİKTAŞ ALTINORDU ÖZET ANLATIM
1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu.
3' Altınordu'dan tehlikeli atak! Ceza sahası içerisinde buluşan oyuncu, Beşiktaş kalesine sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.
5' Altınordu, ceza sahasına yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta etkili olamadı.
9' GOL! Beşiktaş, Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Lens'in ceza sahası içinde kaleci Erhan'ı ekarte etmesiyle golcü buldu. Skor 1-0!
10' GOL! Altınordu'nun sağdan yaptığı ortayı Karius elinden kaçırınca top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.
13' Burak defansı geçemedi! Daiby'in orta sahadan ceza sahasına top sürmesinin ardından attığı pasta buluşan Burak Yılmaz, Altınordu defansına takıldı.
17' Altınordu, ceza sahasından şık bir vuruş yaparken, top kale direğinin yanından sıyırdı.
24' GOL! İzmir ekibi, sağ kanattan bindirme yapan Yasin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşla skoru 2-1'e getirdi.
35' GOL! Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden attığı frikik golüyle maça eşitlik geldi. Skor 2-2.
42' Altınordu, ceza sahasından etkisiz bir şut gönderdi.
43' Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yapılan müdahale sonrası, ceza sahasının yaklaşık 5 metre ilerisinden serbest vuruş kullandı. Siyah beyazlılarda Caner Erkin vuruşu kullanırken, top savunmadan döndü.
45' Altınordu, ceza yayına yakın bir bölgeden şut denedi ancak top, direğin yanından sıyırdı.
İKİNCİ YARI
53' Burak Yılmaz, ceza sahasının sol çaprazından etkisiz bir serbest vuruş kullandı ve top yan ağlarda kaldı.
55' Diaby, ceza sahası içerisinde Altınordu kalesini yokladı ancak sonuç alamadı.
62' Burak Yılmaz, 62. dakika ceza sahası içerisinde topla buluştu ancak etkisiz bir vuruş yaptı.
64' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.
90' Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Başakşehir'den 'Çiçek Abbas' paylaşımı
- Emre Akbaba yeşil sahalara golle döndü
- Trabzonspor Partizani Tiran'ı tek golle geçti
- Trabzonspor Talisca transferine noktayı koydu
- Falcao şov devam ediyor
- Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...
- Tosun Crystal Palace antrenmanında gol şov yaptı
- Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
- Galatasaray hazırlık maçında yıldızlarıyla güldü
- Koç acı gerçeği açıkladı! F.Bahçe'ye Avrupa'dan men şoku
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?