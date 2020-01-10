BİZE ULAŞIN
10.01.2020
Falcao şov devam ediyor | Galatasaray Altay hazırlık karşılaması
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor ağlarına 2 gol atanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao Altay ile oynana hazırlık karşılaşmasında da gollerine devam etti. Yıldız futbolcu 9 dakikada kazanılan penaltıyı şık bir vuruşla ağlara göndererek takımını önce geçiren golü attı. İşte o gol...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.