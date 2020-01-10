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10.01.2020

Falcao şov devam ediyor | Galatasaray Altay hazırlık karşılaması

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor ağlarına 2 gol atanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao Altay ile oynana hazırlık karşılaşmasında da gollerine devam etti. Yıldız futbolcu 9 dakikada kazanılan penaltıyı şık bir vuruşla ağlara göndererek takımını önce geçiren golü attı. İşte o gol...

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