Falcao şov devam ediyor | Galatasaray Altay hazırlık karşılaması

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor ağlarına 2 gol atanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao Altay ile oynana hazırlık karşılaşmasında da gollerine devam etti. Yıldız futbolcu 9 dakikada kazanılan penaltıyı şık bir vuruşla ağlara göndererek takımını önce geçiren golü attı. İşte o gol...