Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Ryan Babel için kritik açıklama
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla takıma kazandırdığı Ryan Babel, Hollanda'nın Ajax takımına transfer oluyor. Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, gazetecilerin Babel konusunda 'Yeni bir gelişme var mı?' ''Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur.'' cevabını vererek transferin bitme noktasına geldiğini resmen açıkladı.
Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, Galatasaray'dan Ryan Babel için flaş bir açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Ajax'a imza atmaya çok yakın. Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, takımın antrenman yaptığı sırada gazetecilere transferi açıkladı.
Gazetecilerin Babel konusunda 'Yeni bir gelişme var mı?' sorusuna van der Sar, ''Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur.'' cevabını verdi.
'KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI, AÇIKLANACAK'
Hollanda'nın Voetbal International sitesi ise transferi bittiğini belirtti. Haberde Ajax'ın Babel için Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık anlaştığı belirtildi.
Transferde resmi açıklamanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
MENAJERİ DE AÇIKLADI
Yıldız futbolcunun menajeri de transferi resmen açıkladı. Babel'in menajeri Winny Haatrecht, yaptığı son açıklamayla Ajax iddialarını doğruladı.
Haatrecht, ''Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'da bırakıp Ajax'a gitmeye sıcak bakıyor. Böylece hem Ajax, hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor.'' sözlerini kullandı.
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