08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Ryan Babel için kritik açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BABEL GALATASARAY'DA TUTUNAMADI! İŞTE YENİ TAKIMI

'ın sezon başında büyük umutlarla takıma kazandırdığı , 'nın Ajax takımına oluyor. van der Sar, gazetecilerin Babel konusunda 'Yeni bir gelişme var mı?' ''Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur.'' cevabını vererek transferin bitme noktasına geldiğini resmen açıkladı.

van der Sar, 'dan için flaş bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Ajax'a imza atmaya çok yakın. Ajax Sportif Direktörü Edwin van der Sar, takımın antrenman yaptığı sırada gazetecilere transferi açıkladı.

Galatasaray'da Babel dönemi sona mı eriyor? Menajeri açıkladı | Son Dakika transfer haberi GALATASARAY'DA BABEL DÖNEMİ SONA MI ERİYOR? MENAJERİ AÇIKLADI | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Gazetecilerin Babel konusunda 'Yeni bir gelişme var mı?' sorusuna van der Sar, ''Üzgünüm çocuklar şu anda yok ama akşama doğru olur.'' cevabını verdi.

'KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI, AÇIKLANACAK'
'nın Voetbal International sitesi ise transferi bittiğini belirtti. Haberde Ajax'ın Babel için Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık anlaştığı belirtildi.

Transferde resmi açıklamanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

MENAJERİ DE AÇIKLADI
Yıldız futbolcunun menajeri de transferi resmen açıkladı. Babel'in menajeri Winny Haatrecht, yaptığı son açıklamayla Ajax iddialarını doğruladı.

Haatrecht, ''Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'da bırakıp Ajax'a gitmeye sıcak bakıyor. Böylece hem Ajax, hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor.'' sözlerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN