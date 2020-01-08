Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette İstanbul'da | Son dakika transfer haberleri
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
Süper Lig'in ilk devresini Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a getirdi.
Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
- Fırtına'dan flaş transfer hamlesi!
- Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi!
- Sumudica'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
- Trabzonspor - Bursaspor | Canlı
- Jimmy Durmaz'ın yeni adresi!
- Babel Galatasaray'da tutunamadı! İşte yeni takımı
- Şok karar! 3 isim kadro dışı bırakıldı...
- Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!
- Comolli'den sürpriz hamle
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!
- İDO ve BUDO seferlerinde iptal!
- Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!
- Çin Seddi ne zaman yapıldı? Çin Seddi kaç km, neden yapıldı?
- Hekimoğlu bu akşam var mı, neden yok? Hekimoğlu 3. yeni bölüm ne zaman?
- EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Çocuk bu akşam var mı? Çocuk dizisi 16. yeni bölüm ne zaman?
- Son dakika kar tatili olan iller! 8 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları!
- Tutunamayanlar oyuncuları kimdir? Tutunamayanlar konusu nedir?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? 7 Ocak ATV yayın akışı - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı?