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Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette İstanbul'da | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA

'in ilk devresini galibiyetiyle kapatan 'de devre arası çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler temsilcisi 'ta forma giyen Gineli savunmacı 'a getirdi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper 'a geldi.

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Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

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