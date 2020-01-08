Son dakika Galatasaray haberleri | Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray'ın transfer listesindeki Eskişehirspor oyuncusu Jesse Sekidika hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Jesse'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Galatasaray'ın gündemindeki Jesse Sekidika'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Jesse Sekidika için bir Anadolu kulübü ile ciddi bir rakam anlaştık ancak kabul etmediler. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru."