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Son dakika Galatasaray haberleri | Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti

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Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ! SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın transfer listesindeki oyuncusu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Eskişehirspor Başkanı , Jesse'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Başkanı , 'ın gündemindeki 'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Jesse Sekidika için bir Anadolu kulübü ile ciddi bir rakam anlaştık ancak kabul etmediler. Yarın ya da yarından sonra menajeri gelecek. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru."

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