Trabzonspor - Bursaspor | Canlı izle
Süper Lig'in ilk devresini Kayserispor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da ikinci devre hazırlıkları çalışıyor. Bordo mavililer, hazırlık döneminin ilk sınavında Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle birlikte takımlar hazırlıklarını sürdürmek için kampa girdiler. Devre arası çalışmalarına Antalya'da devam eden Trabzonspor, bugün Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.
İŞTE İLK 11'LER;
Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim. Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban
Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov
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TRABZONSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor'un Bursaspor'la yapacağı hazırlık maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇA SEYİRCİ ALINMAYACAK
Trabzonspor'dan hazırlık maçıyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.
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