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Trabzonspor - Bursaspor | Canlı izle

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
TRABZONSPOR - BURSASPOR | CANLI

'in ilk devresini galibiyetiyle kapatan 'da ikinci devre hazırlıkları çalışıyor. Bordo mavililer, hazırlık döneminin ilk sınavında ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

'de ilk devrenin sona ermesiyle birlikte takımlar hazırlıklarını sürdürmek için kampa girdiler. Devre arası çalışmalarına 'da devam eden , bugün Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış 1. Lig ekibi 'la hazırlık maçında karşılaşacak.

İŞTE İLK 11'LER;

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim. Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Fıratcan, Ekuban

Bursaspor: Çağlar, Cüneyt, Diarra, İsmail, Onur, Selçuk, Emirhan, Recep, Burak K., Özer, Selezynov

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TRABZONSPOR-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor'un Bursaspor'la yapacağı hazırlık maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Trabzonspor'dan hazırlık maçıyla ilgili yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

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