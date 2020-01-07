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Son dakika: Fenerbahçe'ye Roma'dan kötü haber! Kolarov imzayı attı...

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Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
FENERBAHÇE İSTİYORDU İMZAYI ATTI!

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından 'nin transfer etmek istediği 'dan kötü haber geldi. Serie A takımlarından 'nın Kolarov'un sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Transfer döneminde 'nin çok istediği Sırp futbolcu Aleksandar , kulübü ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'YE KOLAROV'DAN KÖTÜ HABER


İmzanın ardından yıldız futbolcu Aleksandar Kolarov: "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük" ifadelerini kullandı.

Roma Kulübü transferi Twitter hesabından paylaştı:

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