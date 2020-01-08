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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 08.01.2020
SİMON FALETTE FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Devre arası döneminde savunmaya takviye yapmayı planlayan yönetim ilk hamlesini yaptı. ’da forması giyen savunma oyuncusu , ile transfer görüşmeleri için bugün ’a indi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren 'de transferde sıcak saatler yaşanmaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda, takviyede ilk sıraya savunma hattını yazan sarı-lacivertliler, 'ta forma giyen 'yı ' getirdi. 27 yaşındaki Gineli savunmacı ile görüşmelerini sürdürecek olan Fenerbahçe, detaylarda bir sorun çıkmaması halinde oyuncuyu sağlık kontrollerine alacak. Son iki sezondur Frankfurt forması altında mücadele eden Falette, geçtiğimiz sezon 14 maçta görev aldı. Bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, Gine 'yla ise bu sezon 2'si hazırlık olmak üzere 4 maçta görev aldı. Falette, Afrika Uluslar Kupası'nda takımının tüm maçlarında 11'de başladı.

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