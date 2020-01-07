Son dakika: Arda Turan'dan açıklama!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'dan açıklama geldi. Turan açıklamasında "Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi.
Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Arda Turan sosyal medya hesabından ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı.
Arda Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Dün, başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim.
Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim.
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