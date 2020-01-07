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Son dakika: Arda Turan'dan açıklama!

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Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ARDA TURAN'DAN AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA

'in güçlü takımlarından ile yollarını ayıran 'dan açıklama geldi. Turan açıklamasında "Kariyerimde yeni bir sayfa açmak istiyorum" dedi.

Medipol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden sosyal medya hesabından ayrılık sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Arda Turan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Dün, başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personeline gönülden teşekkür ederim.

Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim.

Medipol Başakşehir açıkladı! Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi MEDİPOL BAŞAKŞEHİR AÇIKLADI! ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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