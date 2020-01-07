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Medipol Başakşehir açıkladı! Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Son dakika haberine göre; , ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Başkanı Mustafa Cengiz, ismi kulüple anılan Arda Turan için kapıları kapatmış; ise aksi yönde bir açıklama yapmıştı.

Günlerdir spor kamuoyunun konuştuğu " transferi" konusunda bir son dakika açıklaması yapıldı. , Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

YENİ SAYFA AÇMAK İSTEDİ

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi." ifadeleri yer aldı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamanın devamında, "Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Başkanı Mustafa Cengiz, ismi kulüple anılan Arda Turan için kapıları kapatmış; ise aksi yönde bir açıklama yapmıştı.

Son dakika: Arda Turan'dan açıklama! SON DAKİKA: ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA!

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