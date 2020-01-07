Medipol Başakşehir açıkladı! Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ismi kulüple anılan Arda Turan için kapıları kapatmış; Fatih Terim ise aksi yönde bir açıklama yapmıştı.

Günlerdir spor kamuoyunun konuştuğu "Arda Turan transferi" konusunda bir son dakika açıklaması yapıldı. Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

YENİ SAYFA AÇMAK İSTEDİ

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi." ifadeleri yer aldı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamanın devamında, "Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ismi kulüple anılan Arda Turan için kapıları kapatmış; Fatih Terim ise aksi yönde bir açıklama yapmıştı.