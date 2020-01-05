Son dakika: Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosunun dışında bırakıldı

Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı... Adı devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılan milli futbolcu Başakşehir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Ara transfer döneminde adı sürekli olarak Galatasaray ile anılan Arda Turan, kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan'ın adı, o günden itibaren Galatasaray ile anılıyordu. Fatih Terim'in "futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" dediği arda Turan için, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "gündemimizde yok" açıklaması yapmıştı.

Son açıklamalarla birlikle Galatasaray yolu kapanan Arda Turan, Başakşehir kadrosunda da düşünülmüyor. Arda Turan, halen İspanyol devi Barcelona'nın futbolcusu konumunda...