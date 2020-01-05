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Son dakika: Arda Turan Başakşehir'in kamp kadrosunun dışında bırakıldı

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Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BAŞAKŞEHİR'DEN FLAŞ ARDA TURAN KARARI

'den flaş kararı... Adı devre arası döneminde ile anılan milli futbolcu Başakşehir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Ara döneminde adı sürekli olarak ile anılan Arda Turan, kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu, 'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

'de oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında, sarı-kırmızılıların teknik direktörü 'in elini öpen 'ın adı, o günden itibaren Galatasaray ile anılıyordu. Fatih Terim'in "futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" dediği arda Turan için, Galatasaray Başkanı , "gündemimizde yok" açıklaması yapmıştı.

Son açıklamalarla birlikle Galatasaray yolu kapanan Arda Turan, Başakşehir kadrosunda da düşünülmüyor. Arda Turan, halen İspanyol devi 'nın futbolcusu konumunda...

Arda Turan'ın transferiyle ilgili son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı |Video ARDA TURAN'IN TRANSFERİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMESİ... GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ AÇIKLADI |VİDEO

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