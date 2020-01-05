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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren transfer!

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Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
EZELİ RAKİPLER O FUTBOLCU İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ!

2019/20 'inin başlamasına haftalar kala 'un golcüsü Vedat Muriqi için karşı karşıya gelen ve bu kez de Jesse Sekidika için yarışıyor. Şampiyonlar Ligi'inde aldığı ağır mağlubiyetlerin ardında veda eden sarı kırmızılılar ara döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına hızlı başlamış ve Sekidika ile anlaşmıştı. Transferde Fenerbahçe'nin son dakika hamlesiyle işler karıştı. Sarı lacivertli ekip 'i devreye soktu. İşte detaylar...

döneminin başlamasıyla birlikte, adeta şaha kalktı. Sezon ortasından itibaren teknik direktör 'in sürekli olarak 'ocak' ayını işaret ettiği Galatasaray'da değişim başladı. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Saracchi ve Onyekuru transferlerini tamamladı. İki yıldız da kiralık olarak kadroya katıldı.

Ara transfer dönemine durgun başlayan Fenerbahçe'de ise 3 bölgeye takviye yapılması gündemde. Sarı-lacivertliler sol bek, stoper ve kanat transferi yapmak istiyor.

Sezon başında bir çok transferde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bir kez daha transfer savaşına girdi. Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Sekidika için de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerde bu transfer ile bizzat ilgilenen isim ise Volkan Demirel...

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan, Sekidika'nın menajeri Erdinç Şehit ile yakın arkadaş. Şehit, Demirel'in futbolculuk döneminde de menajerliğini yapıyordu.

Bu doğrultuda Sekidika ile Fenerbahçe için görüşmeleri 'in yürüteceği iddia edildi. Tarafların kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor.

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