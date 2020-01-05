05 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'a taze kan! 2 yeni isim daha TFF'ye bildirildi |Son Dakika transfer haberleri

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020
GALATASARAY 2 İSMİ DAHA TFF'YE BİLDİRDİ

çalışmalarına son sürat devam eden 'da ilk olarak Onyekuru ve Saracchi ile anlaştı ve bu iki isimle ilgili KAP'a bildirimde bulundu. Sarı-kırmızılılar bu iki yeni isimin dışında Emre Akbaba ve 'in kadroya dönmesi ve lisanslarının çıkarılması teknik ekibinin yüzünü güldürdü.

Sezon başında sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba'nın ve yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle 'in lisansları çıkartılmamıştı. , ligin ikinci yarısı öncesi iki yıldızının da lisansını çıkarttı.

Ara döneminin başlamasıyla Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında yaşanan kötü gidişin ardından teknik direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamalarda takımdaki değişim için ocak ayını işaret etmişti. Sarı-kırmızılılar ocak ayının gelmesiyle birlikte transferde hızlı bir giriş yaptı. Aslan eski futbolcularından Henry Onyekuru ile birlikte Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

EMRE AKBABA VE LINNES YENİDEN TAKIMDA

Galatasaray'da, sezon başında sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba'nın ve yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle Martin Linnes'in lisansları çıkartılmamıştı. Aslan, ligin ikinci yarısı öncesi iki yıldızının da lisansını çıkarttı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN