Galatasaray'a taze kan! 2 yeni isim daha TFF'ye bildirildi |Son Dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da ilk olarak Onyekuru ve Saracchi ile anlaştı ve bu iki isimle ilgili KAP'a bildirimde bulundu. Sarı-kırmızılılar bu iki yeni isimin dışında Emre Akbaba ve Martin Linnes'in kadroya dönmesi ve lisanslarının çıkarılması teknik ekibinin yüzünü güldürdü.

Sezon başında sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba'nın ve yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle Martin Linnes'in lisansları çıkartılmamıştı. Galatasaray, ligin ikinci yarısı öncesi iki yıldızının da lisansını çıkarttı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında yaşanan kötü gidişin ardından teknik direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamalarda takımdaki değişim için ocak ayını işaret etmişti. Sarı-kırmızılılar ocak ayının gelmesiyle birlikte transferde hızlı bir giriş yaptı. Aslan eski futbolcularından Henry Onyekuru ile birlikte Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

EMRE AKBABA VE LINNES YENİDEN TAKIMDA

Galatasaray'da, sezon başında sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba'nın ve yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle Martin Linnes'in lisansları çıkartılmamıştı. Aslan, ligin ikinci yarısı öncesi iki yıldızının da lisansını çıkarttı.