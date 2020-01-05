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Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da... |Son dakika transfer haberi

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Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

Son dakika gelişmesi... transferini resmen açıkladı. Monaco'dan sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu. İşte sarı kırmızılıların 'a yaptığı açıklamanın detayları.

Kulübü, AS Monaco forması giyen hücum oyuncusu 'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

İŞTE ONYEKURU'YA ÖDENECEK ÜCRET

Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin Euro, oyuncunun kulübü Monaco'ya ise 750 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Onyekuru'nun Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

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