Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması: Zaman her şeyin ilacı... |Son dakika transfer gelişmesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar... İsmi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılan Arda Turan, Mustafa Cengiz'den veto yemişti. Terim çok konuşulan bu iddiayla ilgili konuştu "Zaman her şeyin ilacıdır" dedi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ile anlaştıklarını açıkladı. Terim, Saracchi 'nin yarın İstanbul'a geleceği söyledi. Sarı kırmızılı kulüp, Saracchi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İşte Fatih Terim'in sözleri...
HENRY ONYEKURU...
"Onyekuru yabancımız değil; ne bizim, ne ülkemizin, ne de Galatasaraylıların. Sezon başı istemiştik, vermediler. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız bir oyuncu"
MARCELO SARACCHI
"Saracchi, takibimizde olan, genç, yetenekli bir oyuncu. O düşünceyle aldık, ümit ederim öyle olur. Yarın gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz"
TERİM'DEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI
"Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum. Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Arda, bir defa bile mukavele ya da imza için talepte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım"
"10 NUMARA İSTİYORUM DEMEDİM"
"Ben spesifik olarak 10 numara istiyorum diye bir talepte bulunmadım. Cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Şartlar önümüze bir şey çıkarırsa, ona göre devam ederiz."
"NZONZI BENDEN ÖZÜR DİLESE DE FARK ETMEZ"
"Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok."
"ÇOK AYRILIK OLACAK"
"Bize çok hizmet etmiş, bizimle olmasından keyif aldığımız bazı arkadaşlarla ayrılabiliyorsunuz. Hizmetlerine teşekkür edip ayrılacağımız çok ayrılık da olacak. Galatasaray buraları, kendine hizmet eden insanlara vefalı uğurlayarak davranacaktır."
"İÇERDEN HABER VERENLERİ BİR BULURSAM..."
"Birçok haber yapılıyor, bu haberlerin birçoğu da içeriden çıkıyor. Üzülüyorum, araştırıyorum, bulursam da neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Onyekuru'nun 70 giyeceğini bilmiyordum, benden önce bilen var!"
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