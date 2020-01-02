Trabzonspor Marcelo Guedes'i transfer etmek istiyor
Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen Trabzonspor, transfer sezonu başlamamasına rağmen ikinci transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer yeni bir yıldızın peşinde.
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek devre arasına galibiyetle giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Transfer sezonu başlamamasına rağmen orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer yeni bir yıldızın peşinde.
Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması da giyen Lyon'un 32 yaşındaki stoperi Marcelo Guedes ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Fransız yetkililerle bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
2021'DE SONA ERİYOR
Sambacı yıldız Marcelo'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Marcelo bu sezon 15 maçta forma giydi.
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