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Trabzonspor Marcelo Guedes'i transfer etmek istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2020
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZINI TRANSFER EDİYOR

Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen , sezonu başlamamasına rağmen ikinci transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer yeni bir yıldızın peşinde.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek devre arasına galibiyetle giren 'da çalışmaları hız kazandı.

sezonu başlamamasına rağmen orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer yeni bir yıldızın peşinde.

Bordo-Mavililer, forması da giyen Lyon'un 32 yaşındaki stoperi ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Fransız yetkililerle bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

2021'DE SONA ERİYOR
Sambacı yıldız Marcelo'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Marcelo bu sezon 15 maçta forma giydi.

Takvim

Son dakika: Badou Ndiaye resmen Trabzonspor'da... | Flaş transfer gelişmesi SON DAKİKA: BADOU NDİAYE RESMEN TRABZONSPOR'DA... | FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ

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