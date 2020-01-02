Süper Lig ekibinden Loic Remy bombası!
Süper Lig'in ilk devresini Sivasspor mağlubiyetiyle kapatan ve sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan Göztepe transfer çalışmalarına başladı. İzmir ekibi ara transfer döneminde transfer bombasını patlatmak istiyor.
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınmaya hazırlanan Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek olan İzmir ekibinin Loic Remy, Robinho ve Emmanuel Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği öğrenildi. Forvet hattına yıldız getirecek olan Göz- Göz'de İlhan Palut'un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.
KERİM FREI DE LİSTEDE
Başakşehir'de 4 maçta şans bulan kanat oyuncusu Kerim Frei'la da ilgilenen sarıkırmızılılar, en az 3 takviye yapacak. 32 yaşındaki Remy; Marsilya ve Chelsea gibi devlerde oynarken, Fransa'da 22 kez görev aldı. Kontratı sezon sonu bitecek tecrübeli santrfor, Lille'de 16 maçta 6 gol attı. Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan, sözleşmesi bitecek Robinho, oynadığı 12 maçta ne gol ne de asist yapabildi. Kayserispor'dan ayrılan Adebayor ise boşta.
VAZGEÇİLMEZ STOPER TITI
Ligde ilk yarıda 27 futbolcunun şans bulduğu Göztepe'de, Halil Akbunar tüm maçlarda forma giyerken, sahada en fazla kalan isim ise Brezilyalı stoper Titi oldu. Son hafta cezası nedeniyle oynamayan, 16 maçta yer alan Titi, bin 440 dakika sahada kaldı.
DERDİYOK KAYIP!
Göztepe'de büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok, hayal kırıklığı yaşattı. Türk asıllı İsviçreli golcü, ligde 19 gol atan takımına hiçbir katkı sağlayamadı. Ligde 5, kupada 4 maçta şans bulan 31 yaşındaki santrfor, kupada 3 gol, 1 asistle oynadı. Göz-Göz'ün, formsuz ismiyle devre arası yolları ayıracağı öğrenildi.
YENİ STAT IŞIL IŞIL
İkinci yarıda Beşiktaş maçıyla stadına geçecek Göztepe, sosyal medyadan yeni yıl mesajını yeni stadı üzerinden verdi. Göz-Göz, "2020'ye ışıl ışıl girdik. Hikayemizin en güzel sayfalarını yazmak için #EveDönüyoruz" paylaşımı yaptı
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