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Son dakika: Kayserispor, Benoit Poulain için kararını verdi

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Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
SÜPER LİG'DE AYRILIK! KULÜBÜ AÇIKLADI...

Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız stoperi , kulüple yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fransız futbolcu 'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Poulain ile görüştüklerini ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.

Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı takımla çıktığı 14 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

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