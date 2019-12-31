Son dakika: Badou Ndiaye resmen Trabzonspor'da... | Flaş transfer gelişmesi

2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye yeniden Süper Lig'de... Son dakika transfer gelişmesine göre yıldız futbolcu Trabzonspor ile anlaştı. Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Stoke City'nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trabzonspor sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.

Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, 4 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi ��ncesi bombayı patlattı. Bordo mavililer bir süredir gündeminde olan İngiltere Championship Ligi ekibi Stoke City'nin Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bordo mavili formayı giydiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullanarak paylaştı.

Türkiye'de son olarak Galatasaray forması giyen Ndiaye, sarı kırmızılılarla 2018-2019 sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta görev alan tecrübeli oyuncu gol veya asist yapamadı.

Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu.