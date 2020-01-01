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Galatasaray yeni Drogba'sını buldu! Sözleşmesi basına sızdı

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Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
GALATASARAY YENİ DROGBA'SINI BULDU

Forvet transferi için tüm şartları zorlayan Galatasaray'ın, Fransa 2. Ligi ekibi forması giyen 'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. Kadewere stili ile Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'ya benzetiliyor. Sarı kırmızılıların golcü futbolcu ile yaptığı iddia edilen sözleşme ise basına sızdı.

Galatasaray, Kadewere ile anlaştı iddiası

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da gözler tamamen ara dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılar transfere erken bir giriş yaptı ve bombaları ardı ardına patlattı. Sarı-kırmızılı takım, RB Leipzig'de forma giyen genç futbolcu Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti.

Uruguaylı futbolcunun transferini kiralık olarak bitiren Galatasaray'da Saracchi'nin satın alma opsiyonu bulunmuyor.

DROGBA'YA BENZETİLİYOR

Galatasaray ilk transferini sol bek mevkisine gerçekleştirirken bir süredir santrfor arayışlarına hız vermişti. Stili ile Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'ya benzeyen 22'lik golcü için son 1 aydır nabız yoklayan sarı-kırmızılı kurmaylar resmi girişimleri yapmıştı. Fotomaç'ın haberine göre; bu girişimleri sonuç veren sarı-kırmızılı takım, Tino Kadewere ile 6 aylık bir sözleşme imzaladı.

İşte o belge:

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