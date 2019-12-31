Galatasaray'dan son dakika 'haciz' açıklaması: Florya Metin Oktay Tesisleri...
Galatasaray Spor Kuulübü'nde son dakika 'haciz' açıklaması yapıldı. Sarı kırmızılılar, yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 tarihinde tamamlanarak Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin yeniden kulüp bünyesine kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca söz konusu yapılandırma ile kulüp gayrimenkul ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığı belirtildi.
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada ön koşulları 30.12.2019 tarihinde tamamlanmak suretiyle Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin kulübe kazandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada kulüp gayrimenkul ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin de kaldırıldığı vurgulandı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.
Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.
Camiamıza saygıyla duyurulur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da son dakika! Kalmasına karar verildi
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Falcao’ya özel program uygulanacak
- Galatasaray'a gelecek isimler netleşti! 2 Süper Lig yıldızıyla ön protokol imzaları atıldı...
- Galatasaray'ın gözdesi gizlice İstanbul'a geldi
- TFF açıkladı! İşte takımların harcama limitleri
- Fenerbahçe'den transfer atağı! Savunmaya takviye
- Flaş açıklama: TFF'yi göreve davet ediyoruz
- Konyaspor'dan flaş Aykut Kocaman açıklaması
- Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şebnem Bozoklu kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Şebnem Bozoklu kim, kaç yaşında, nereli?
- O Ses Türkiye konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında, nereli?
- Meriç Aral kimdir? 2020 O Ses Türkiye konuğu Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye konuğu Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında, nereli?
- EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…
- Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!
- 2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?
- MPİ bilet sorgulama: Milli Piyango yılbaşı sonuçları 2020! 80 milyon TL hangi numaraya çıktı?
- 80 milyon TL çekilişi | Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! - Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama..
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!