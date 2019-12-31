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Galatasaray'dan son dakika 'haciz' açıklaması: Florya Metin Oktay Tesisleri...

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Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
GALATASARAY'DAN SON DAKİKA 'HACİZ' AÇIKLAMASI

Spor Kuulübü'nde '' açıklaması yapıldı. Sarı kırmızılılar, yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 tarihinde tamamlanarak Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin yeniden kulüp bünyesine kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca söz konusu yapılandırma ile kulüp gayrimenkul ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığı belirtildi.

Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada ön koşulları 30.12.2019 tarihinde tamamlanmak suretiyle Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin kulübe kazandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada kulüp gayrimenkul ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin de kaldırıldığı vurgulandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.

Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.

Camiamıza saygıyla duyurulur."

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