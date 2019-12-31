31 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.12.2019

Son dakika transfer haberi: Badou Ndiaye formayı giydi

Son dakika transfer gelişmesine göre yıldız futbolcu Trabzonspor ile anlaştı. Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı...

Stoke City'nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trabzonspor sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Badou Ndiaye formayı giydi
Badou Ndiaye formayı giydi
Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı
Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı
Bu yüzden dünyanın en iyisisin
"Bu yüzden dünyanın en iyisisin"
Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe |ÖZET
Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe |ÖZET
Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Galatasaray'ın beklediği İtalyan yıldızı canlı yayında açıkladı
Galatasaray'ın beklediği İtalyan yıldızı canlı yayında açıkladı
Galatasaray 5-0 Antalyaspor | ÖZET
Galatasaray 5-0 Antalyaspor | ÖZET
Beşiktaş Gençlerbirliği |CANLI
Beşiktaş Gençlerbirliği |CANLI
Galatasaray TFF 1.Lig ekibinin yıldız ismiyle anlaştı
Galatasaray TFF 1.Lig ekibinin yıldız ismiyle anlaştı
Derbi bitti yankıları sürüyor! Çakır için flaş sözler
Derbi bitti yankıları sürüyor! Çakır için flaş sözler
Erzurum'da nefes kesen mücadele
Erzurum'da nefes kesen mücadele
Konyaspor Trabzonspor |CANLI
Konyaspor Trabzonspor |CANLI
Daha Fazla Video Göster