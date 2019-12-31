Son dakika transfer haberi: Badou Ndiaye formayı giydi

Son dakika transfer gelişmesine göre yıldız futbolcu Trabzonspor ile anlaştı. Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı...

Stoke City'nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Trabzonspor sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.