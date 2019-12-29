Fenerbahçe'den Fatih Terim'e cevap

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Fatih Terim'in "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.." açıklamasına çevap verdi. TFF yetkilileri ile yapılan görüşme hakkında da konuşan Özsoy, "Bizim sorularımız vardı. Tamamen karşı tarafın isteği ile trafikten kaynaklanan bir şeydi." dedi.

Başkan Vekil Özsoy, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarına verdiği destekten dolayı, Çaykur Rizespor camiasına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Geçen yıl Rize'de 3-0'lık talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Özsoy, "O maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Umarım onu da telafi etmiş olduk. Eminim Ali Başkanım şu anda onlarla birliktedir. Onlara bir gönül borcu vardı, yanlarına gitmek istiyordu. Onlarla birliktedir." diye konuştu.

"HAKEMLER NE KRİTERE GÖRE ATANIYOR?"

Kora kor bir mücadele olduğunun altını çizen Özsoy, şöyle devam etti:

"Futbol anlamında güzeldi. Rize'yi tebrik ediyoruz. Sert olmakla birlikte güzel bir futbol sergilediler. Güzel günlerde güzel galibiyetlerde bazı şeyleri söylemek kaçınılmaz oluyor. Bugün Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü bir çok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Vedat Muric'e verilemeyen penaltı inanın sağa sola sormaya gerek kalmadan, ileri geri oynatmadan direkt verilmesi gereken fazlasıyla penaltı gibi penaltıydı. Gustavo'ya müdahale sırasındaki kart gecikmiş hatalı bir karardı. İçeride bileğini görseniz sıkıntı vardı. 25. dakikada Rizespor 10 kişi kalabilirdi, kalması gerekiyordu. Galibiyetten dolayı bunları unutmamamız gerekiyor."

Futbolda bir çok sorunun cevabını henüz alamadıklarını savunan Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Bakalım bugün galip geldik. Hakemimiz ne olacak? Maç verilecek mi? Araya giriliyor. Sonuçlarını takip edeceğiz. Fakat, bu atamaların bir şeffaflığı bir izahı yoksa hakikaten zor. Bir puan sistemi varsa neye göre? Onu ne olur tüm kamuoyu ile paylaşsınlar bilelim. Galip geldik araya iyi giriyoruz ama bununla birlikte cevaplanması gereken bir çok şey var." şeklinde konuştu.

Beklentileri karşılayamadıklarının altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe ikinci olduğu sürece hedeften uzak sayılır. Dolayısıyla istediğimiz yerde değiliz. Hedefe kesinlikle ulaşacağız. İlk yarı itibariyle lider olmadığımız, şampiyon olamadığımız sürece hedeften uzaktayız demektir." dedi.

"ONLAR İÇİN ZOR OLACAK"

Federasyon yetkilileri ile yapılan görüşme ve Fatih Terim'in attığı tweet ile ilgili bir soruya Özsoy şöyle cevap verdi:

"Bizim sorularımız vardı. Buluşmanın sebepleri anlatıldı. Tamamen karşı tarafın isteği ile trafikten kaynaklanan bir şeydi. Bize sorulan sorular, atılan tweetler gösteriyor ki; Onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar hakikaten zor günler yaşayacak. Biz hak, adalet istiyoruz. Tüm herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımın taraftarları da gösterdi. Artık eyyamdan bıktılar, bunu da böyle denkleştirmeyi kimse istemiyor. Türk halkı istemiyor bunu. Ahmet Çebi sayın başkanın söylediği gibi adalet istedik. eminim bunu herkes isteyecektir."

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemlerini sorguya çekildiği iddialarını doğru olması halinde "Vahim" olduğunu ifade eden Özsoy, cevabını beklediklerini özlerine ekledi.