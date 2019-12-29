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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yeniden oynanmalı iddiası

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Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
'FENERBAHÇE MAÇI YENİDEN OYNANMALI' İDDİASI

- maçında kural ihlali yapıldığını açıklayan eski hakem Abdullah Yılmaz, mücadelenin yeniden oynanması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Çaykur Rizespor'un TFF'ye başvurması dahilinde maçında yüzde 100 yeniden oynatılacağını söyledi.

Eski hakem Abdullah Yılmaz, Deniz Türüç'ün golünde Vedat Muriç'in ihlalde bulunduğunu belirterek, maçın tekrar edilmesi gerektiğini iddia etti.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımı;

UİLENBERG'İN AÇIKLAMALARINI DA PAYLAŞTI

Yılmaz ayrıca MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in, "Serbest vuruşlarda barajlarda sorunlar oluşuyor. Hücum oyuncuları her zaman mevcut barajı genişletip, kalecinin önüne geçmek için uzun bir baraj kurmak istiyor. Üç kişiden fazla olan barajlarda rakip oyuncular 1 metreden fazla yaklaşamayacak. Eğer bu kurala uymazlarsa kendileri aleyhine endirekt vuruşla oyun başlayacak. 1 Haziran'dan beri bu kuralın işe yaradığını görüyoruz. Futbolcular 1 metre uzaklık olduğu sürece barajın yanına gelebilirler." sözlerini de paylaştı.

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe |MAÇ SONUCU ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 FENERBAHÇE |MAÇ SONUCU

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