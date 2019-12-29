Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe |MAÇ SONUCU
Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-1 biten mücadelede Jailson'un orta sahadan attığı müthiş golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla devre arasına galibiyetle giren Fenerbahçe puanını 31'e çıkararak 4. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler ilk yarısını 1-1 biten mücadelede Jailson'un orta sahadan attığı müthiş golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla devre arasına galibiyetle giren Fenerbahçe puanını 31'e yükselterek 4. sıraya yükseldi.
DETAYLAR GELİYOR...
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇININ DETAYLARI
YANAL'DAN EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.
FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KADRODA YOK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.
DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.
Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.
2 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
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