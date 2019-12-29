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Londra derbisinde zafer Chelsea'nin

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Giriş Tarihi: 29.12.2019
LONDRA DERBİSİNDE 3 GOL

Lider İgiltere 'in 20. haftasında Wolverhampton'ı 1-0 yenerek Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korurken, de Londra derbisinde 'i 2-1'le devirdi.

İngiltere 'in 20. haftasında , Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Wolverhampton mücadelesini, Mane'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Peş peşe 10. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 55'e, ligdeki yenilmezlik serisini de 36 karşılaşmaya çıkardı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.

LONDRA DERBİSİNDE CHELSEA ZAFERİ

Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğünde 2. maçına çıkan , bir diğer Londra kulübü 'yi konuk etti.

Arsenal, 13. dakikada Aubameyang ile öne geçti ancak Chelsea, Jorginho'nun 83 ve Abraham'ın 87. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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