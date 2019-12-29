Londra derbisinde zafer Chelsea'nin
Lider Liverpool İgiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton'ı 1-0 yenerek Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korurken, Chelsea de Londra derbisinde Arsenal'i 2-1'le devirdi.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Wolverhampton mücadelesini, Mane'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Peş peşe 10. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 55'e, ligdeki yenilmezlik serisini de 36 karşılaşmaya çıkardı.
Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.
LONDRA DERBİSİNDE CHELSEA ZAFERİ
Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğünde 2. maçına çıkan Arsenal, bir diğer Londra kulübü Chelsea'yi konuk etti.
Arsenal, 13. dakikada Aubameyang ile öne geçti ancak Chelsea, Jorginho'nun 83 ve Abraham'ın 87. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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