Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)

İlk yarısının 1-1 sona erdiği müsabakada Fenerbahçe Jailson'un orta sahadan attığı muhteşem golle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltti. ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 FENERBAHÇE maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, 2019/20 Süper Lig'i ilk yarısının kapanış karşılaşmasında evinde Fenebehçe'yi konuk ediyor. Geçen hafta ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde 3-1 ilke geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Ersun Yanal'ın öğrencileri Rize deplasmanından da 3 puan alıp devreye moralli girmek istiyor. Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor ise geçen hafta deplasmanda yendiği Yeni Malatyaspor maçının moraliyle evinde Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek istiyor. Saat 19 başlayacak ve beIN SPORT HD ekranından naklen yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Halil Umur Meler olacak.

Taraftarlar ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE maçının CANLI anlatımı anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

*İlk yarısının 1-1 sona erdiği müsabakada Fenerbahçe Jailson'un orta sahadan attığı muhteşem golle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltti. Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Umar Amini, Oğulcan.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Vedat Muriqi

A Spor yorumcularından Ahmet Akcan ve Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanına çıktığı ilk 11'i değerlendirdi. Emre Belözoğlu'nun 11'de başlamaması doğru karar mı? Tolga Ciğerci ilk 11'de başlamalı mıydı? tüm bu sorular canlı yayında yanıt buldu.

YANAL'DAN EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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