30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.12.2019

Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe (ÖZET kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistikler...)

İlk yarısının 1-1 sona erdiği müsabakada Fenerbahçe Jailson'un orta sahadan attığı muhteşem golle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltti. ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 FENERBAHÇE maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, 2019/20 Süper Lig'i ilk yarısının kapanış karşılaşmasında evinde Fenebehçe'yi konuk ediyor. Geçen hafta ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde 3-1 ilke geçen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Ersun Yanal'ın öğrencileri Rize deplasmanından da 3 puan alıp devreye moralli girmek istiyor. Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor ise geçen hafta deplasmanda yendiği Yeni Malatyaspor maçının moraliyle evinde Fenerbahçe'ye karşı galip gelmek istiyor. Saat 19 başlayacak ve beIN SPORT HD ekranından naklen yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Halil Umur Meler olacak.

Taraftarlar ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE maçının CANLI anlatımı anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

*İlk yarısının 1-1 sona erdiği müsabakada Fenerbahçe Jailson'un orta sahadan attığı muhteşem golle 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltti. Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm istatistik bilgiler ve maçın ÖZET anlatımıyla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Boldrin, Vetrih, Umar Amini, Oğulcan.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Vedat Muriqi

A Spor yorumcularından Ahmet Akcan ve Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanına çıktığı ilk 11'i değerlendirdi. Emre Belözoğlu'nun 11'de başlamaması doğru karar mı? Tolga Ciğerci ilk 11'de başlamalı mıydı? tüm bu sorular canlı yayında yanıt buldu.

YANAL'DAN EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.
Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen da kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 5 İSİM KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde 'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı
Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı
Bu yüzden dünyanın en iyisisin
"Bu yüzden dünyanın en iyisisin"
Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe |ÖZET
Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe |ÖZET
Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
Galatasaray'ın beklediği İtalyan yıldızı canlı yayında açıkladı
Galatasaray'ın beklediği İtalyan yıldızı canlı yayında açıkladı
Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
Beşiktaş Gençlerbirliği |CANLI
Beşiktaş Gençlerbirliği |CANLI
Galatasaray TFF 1.Lig ekibinin yıldız ismiyle anlaştı
Galatasaray TFF 1.Lig ekibinin yıldız ismiyle anlaştı
Derbi bitti yankıları sürüyor! Çakır için flaş sözler
Derbi bitti yankıları sürüyor! Çakır için flaş sözler
Erzurum'da nefes kesen mücadele
Erzurum'da nefes kesen mücadele
Konyaspor Trabzonspor |CANLI
Konyaspor Trabzonspor |CANLI
Amatör maçta tribünler karıştı!
Amatör maçta tribünler karıştı!
Daha Fazla Video Göster