Yuto Nagatomo İtalya'ya dönüyor! İşte yeni takımı
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Inter'den sarı kırmızılı kulübe gelen Nagatomo'nun ocak ayı ara transfer döneminden yeniden İtalya'ya dönüyor. Japon sol bekin Bologna ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.
İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Bologna, Yuto Nagatomo ile anlaşma noktasına geldi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında Bologna ile görüşeceği belirtildi.
TERİM: ''AYRILSAK DA BERABERİZ''
Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ''Yuto Nagatomo ile ayrılsak da beraberiz.'' sözlerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması
- Başakşehir gol oldu yağdı!
- Trabzonspor yükselişte! Son yılların en iyi...
- Süper Lig ekibinde yerli otomobile destek
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Falcao ve Taylan coştu, Aslan evinde kükredi!
- Lider Sivasspor evinde kazandı
- Trabzon'da 'Fırtına' gol yağmuruna döndü!
- Taylan Antalyalı bakın nereli? Herkes onu konuşuyor...
- Başkentte nefes kesen maçta kazanan yok!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından oksijen tüplerinden temiz hava satılmaya başlanmıştır?
- Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?
- Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
- Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
- Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerle buluştu!
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?