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Yuto Nagatomo İtalya'ya dönüyor! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 29.12.2019
NAGATOMO İTALYA'YA DÖNÜYOR! İŞTE YENİ TAKIMI

'ın Japon futbolcusu , İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Inter'den sarı kırmızılı kulübe gelen Nagatomo'nun ocak ayı ara transfer döneminden yeniden İtalya'ya dönüyor. Japon sol bekin Bologna ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen 'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Bologna, ile anlaşma noktasına geldi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında Bologna ile görüşeceği belirtildi.

TERİM: ''AYRILSAK DA BERABERİZ''

Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından ''Yuto Nagatomo ile ayrılsak da beraberiz.'' sözlerini kullanmıştı.

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