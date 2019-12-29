Kayserispor Robert Prosinecki ile anlaştı
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaştı.
Bülent Uygun'un istifası sonrasında teknik direktörlük koltuğuna sarı kırmızılı takımda Robert Prosinecki getirildi.
DEVRE ARASINDA ANTALYA KAMPINA KATILACAK
Hırvat teknik adam, Kayserispor'un devre arasındaki Antalya kampına katılacak. Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.
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