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Kayserispor Robert Prosinecki ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
KAYSERİSPOR'UN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya , teknik direktörlük görevi için Hırvat teknik adam ile anlaştı.

Bülent Uygun'un istifası sonrasında teknik direktörlük koltuğuna sarı kırmızılı takımda getirildi.



DEVRE ARASINDA ANTALYA KAMPINA KATILACAK

Hırvat teknik adam, 'un devre arasındaki Antalya kampına katılacak. Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.

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