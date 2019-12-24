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Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

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Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ! BAŞVURU YAPILDI

Gelen son dakika haberine göre; Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması için başvurdu. Beşiktaş, 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kayıtların açıklanmasını talep ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün başvurusunda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulundu.

"İNFİAL MALUMUNUZDUR"

Başvuruda "22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan - müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur." denilerek, şu görüşlere yer verildi:

"ADALETİN GERİ KAZANIMI İÇİN..."

"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır.

GÜN VERDİLER

Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

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