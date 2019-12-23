Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Fenerbahçe daha çok istedi
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik” açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik" dedi.
OYUNCULARA MESAJ!
Kartal'ın Teknik Direktörü Avcı, "6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı" ifadelerini kullandı.
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