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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Fenerbahçe daha çok istedi

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Giriş Tarihi: 23.12.2019
ABDULLAH AVCI'DAN FENERBAHÇE İTİRAFI

, “Bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik" dedi.

OYUNCULARA MESAJ!
Kartal'ın Avcı, "6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı" ifadelerini kullandı.

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