Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Giriş Tarihi: 24.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'a yıldız oyuncusu Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında oynayamayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının 87. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
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