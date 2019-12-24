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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

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Giriş Tarihi: 24.12.2019
BEŞİKTAŞ'TA BURAK YILMAZ ŞOKU!

'in 16. haftasında 'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan 'a yıldız oyuncusu 'dan kötü haber geldi. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle maçında oynayamayacağı belirtildi.

'ın golcü futbolcusu , sakatlığı nedeniyle ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz, ile oynanan derbi maçının 87. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

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