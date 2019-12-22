Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası kavga çıktı
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarları arasında Manisa'da arbede çıktı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı izlemek için ilçedeki bir kahvehanede toplanan iki taraftar grubu arasında maç bitiminde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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