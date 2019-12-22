Son dakika: Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yanal, kadrodan çıkarılan Emre Belözoğlu ile ilgili bilgi verdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan iki ekipten Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
YANAL'DAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI
Tecrübeli çalıştırıcı "Bazen öyle maçlar vardır ki, 3 puandan daha önemli sonuçları vardır. Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız. Bugün her ne yapacaksak sahada birlikte yapmaya çalışacağız. Sakatlıklar her takımın başına gelebiliyor, bugün de Emre'nin talihsizliği oldu." şeklinde konuştu.
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