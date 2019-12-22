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Son dakika: Ersun Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
YANAL'DAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi olan  ve  sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi  yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yanal, kadrodan çıkarılan ile ilgili bilgi verdi.

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan iki ekipten Fenerbahçe teknik direktörü mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

YANAL'DAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Tecrübeli çalıştırıcı "Bazen öyle maçlar vardır ki, 3 puandan daha önemli sonuçları vardır. Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız. Bugün her ne yapacaksak sahada birlikte yapmaya çalışacağız. Sakatlıklar her takımın başına gelebiliyor, bugün de Emre'nin talihsizliği oldu." şeklinde konuştu.

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