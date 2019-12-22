Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal istifa edecek mi? A Spor’da Fenerbahçe – Beşiktaş maçını yorumlayan Erman Toroğlu’ndan flaş bir iddia geldi. Ünlü yorumcu Toroğlu, Ersun Yanal’ın istifa edeceğini iddia etti. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinden arka arkaya açıklamalar geliyor. Fenerbahçe'de kavga ettiği iddia edilen teknik direktör Ersun Yanal ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, maç sonu ortak basın toplantısı düzenledi. Yanal; Böyle çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız, herkes haddini bilecek. Bunlar çok terbiyesizce." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal istifa edecek mi? Futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun A Spor'da ortaya attığı Ersun Yanal'ın istifa edeceğine yönelik iddianın ardından Yanal'dan açıklama geldi. Programda açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu; ""Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor. Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak" diye konuştu. Fenerbahçe – Beşiktaş maçı sonrası ise Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

ERMAN TOROĞLU NELER SÖYLEDİ?

Ersun Yanal'ın "istifa" olarak algılanan sözlerini yorumlayan Erman Toroğlu, "Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor. Ersun Yanal hafta içinde istifa açıklaması yapacak. Ali Koç takımla iletişimini Emre Belözoğlu aracılığı ile sağlıyor. Emre'yi arayıp takıma bazı şeyler söylüyormuş. Maç öncesi bu mevzudan kavga çıkıyor. Maç sonu bu takımın teknik direktörü yok açıklaması bundan geliyor. Ersun ile Emre kavga ediyor, Emre kadro dışı bırakılıyor YAYINCI kuruluş neden çekmedi Emre'yi, kimin locasında izledi maçı neyden korktunuz da çekmediniz Emre'yİ?"

ERSUN YANAL'DAN SERT CEVAP

Basın toplantısına Emre Belözoğlu ile beraber gelen Ersun Yanal, "Fenerbahçe camiasının içerisindeki dedikoduları kapatmak için hafta içerisinde bir açıklamam olacak. Çirkin saldırılar ile bize yıkamazsınız, biz bir bütünüz. Dedikodular ile bu işler olmaz. Sevgili kaptan Emre'nin bir haftadır sorunu var, onunla uğraşıyor. Emre, bir gün bile beni kırmadı, üzmedi. Bu gibi karalamaları kabul etmeyin, futbolu kaos ile beslemeyin. Bizlerin gerçek hayatta yaşadıklarını dikkate alın, bu markaya, Fenerbahçe'ye zarar vermeyin" şeklinde konuştu.