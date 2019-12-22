Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını

Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. FB BJK maçı canlı radyo yayını araştırılıyor. Süper Lig’in 16. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 19:00’da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı izleme imkanı olmayan taraftarlar Fenerbahçe Beşiktaş canlı radyo yayını hakkında araştırma yapıyor. İşte, FB BJK maçı radyodan dinleme yolları…

Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle! Yılın son derbisi FB BJK maçı canlı radyo yayını için taraftarlar sorgulama yapıyor. Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Zirve yarışını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı radyo yayını araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI RADYODAN DİNLE!

Karşılaşmayla ilgili tüm canlı yorumları, maçla ilgili detayları ve son dakika yaşananları A Spor radyo canlı yayınla dinleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 27 puanla haftaya 3. basamakta başladı.

EV SAHİBİNDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Alper, Murat, Zanka, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak

YEDEKLER: Utku, Ersin, Ruiz, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Ljajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı