Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından araştırılıyor. FB BJK maçı canlı radyo yayını araştırılıyor. Süper Lig’in 16. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 19:00’da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı izleme imkanı olmayan taraftarlar Fenerbahçe Beşiktaş canlı radyo yayını hakkında araştırma yapıyor. İşte, FB BJK maçı radyodan dinleme yolları…
Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle! Yılın son derbisi FB BJK maçı canlı radyo yayını için taraftarlar sorgulama yapıyor. Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Zirve yarışını sürdüren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı radyo yayını araştırılıyor.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI RADYODAN DİNLE!
Karşılaşmayla ilgili tüm canlı yorumları, maçla ilgili detayları ve son dakika yaşananları A Spor radyo canlı yayınla dinleyebilirsiniz.
FB BJK MAÇI CANLI RADYO YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise 27 puanla haftaya 3. basamakta başladı.
EV SAHİBİNDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE
Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, Tolga, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Alper, Murat, Zanka, Rami
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak
YEDEKLER: Utku, Ersin, Ruiz, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Ljajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Derbiye saatler kala açıklandı! Oynamayacak
- Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i belli oldu
- Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması
- Sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
- Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Milan dağıldı
- Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI
- Lider 1 puanı son anda kurtardı
- Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i
- Derbide 11'ler belli oldu
- Rıza Çalımbay: Şu an kimse gelmiyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?
- Kendinden o kadar emindi ki… Sosyal medyayı sallayan yarışmacı!
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
- Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?