Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Son dakika kadrodan çıkarıldı
Sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu maçın başlamasına dakikalar kala ağrıları artınca kadrodan çıkarıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
Fenerbahçe'de derbinin başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku yaşanıyor.
Kaptan Emre Belözoğlu, sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor.
Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'de görev yapacak.
İŞTE İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLAYACAĞI İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak.
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Fenerbahçe, son hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenildi. Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp 17 maçlık seriye son vermek ve rakibi ile farkı açmak istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Derbiye saatler kala açıklandı! Oynamayacak
- Lider 1 puanı son anda kurtardı
- Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI
- Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i belli oldu
- Rıza Çalımbay: Şu an kimse gelmiyor!
- Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i
- Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Milan dağıldı
- Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?
- Kendinden o kadar emindi ki… Sosyal medyayı sallayan yarışmacı!
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
- Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?