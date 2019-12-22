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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Son dakika kadrodan çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
SAKATLIK ŞOKU! KADRODAN ÇIKARILDI

Sahasında 'ı konuk edecek olan 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu maçın başlamasına dakikalar kala ağrıları artınca kadrodan çıkarıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

'de derbinin başlamasına dakikalar kala sakatlık şoku yaşanıyor.

Kaptan Emre Belözoğlu, sağ kasığındaki ağrı nedeniyle derbisinde oynayamayacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Emre Belözoğlu depremi yaşanıyor.

Belözoğlu'nun yerine Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk 11'de görev yapacak.

İŞTE İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLAYACAĞI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Fenerbahçe, son hafta deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenildi. Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Fenerbahçe, mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi. Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiyi kazanıp 17 maçlık seriye son vermek ve rakibi ile farkı açmak istiyor.

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