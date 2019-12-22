Fenerbahçe Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kadıköy'deki 4 gollü derbide gülen taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler aldığı galibiyetle Beşiktaş'ı geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 16. haftasındaki derbinin kazananı ev sahibi Fenerbahçe oldu. 3-1 biten mücadelede konuk Beşiktaş'ın golü Atiba'dan gelirken, Fenerbahçe ise Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç golleriyle zafere uzandı.
Penaltı… Hakem Cüneyt Çakır 22. dakikada VAR'a gitti. 'Elle oynama' kararı sonrası Fenerbahçe lehine penaltı kararı verildi. 23. dakikada topun başına geçen Kruse, derbideki gol perdesini açtı. 1-0
Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 yaptı. Orta sahanın önünde topla buluşan Ozan Tufan, topu biraz sürdükten sonra şutunu çekti. 32. dakikada Ozan'ın ayağından gelen füze ile durum 2-0 oldu.
Beşiktaş farkı 1'e indirdi. 40+6. dakikada sahneye çıkan Atiba oldu. Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba, Caner Erkin'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşa sağ ayağıyla yaptığı dokunuşla skoru 2-1 yaptı.
İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Mücadelenin 57. dakikasında Fenerbahçe sağdan atağa çıktı. Sarı lacivertlilerin gelişen atağında Isla ceza sahasına girdi. Şili'li oyuncunu kayarak kale içine çevirdiği topa Loris Karius'tan önce Vedat Muriç yetişti. Vedat Muriç'in Karius'un bir adım önünde sol ayak içiyle yaptığı vuruş skoru 3-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı
- Ersun Yanal istifa mı edecek?
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
- Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI
- Dünyaca ünlü futbolcu derbiyi tribünden izledi
- Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
- Ozan Tufan'ın golünden müthiş görüntüler
- Yanal'dan Emre Belözoğlu açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Hercai 27. yeni bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı...
- BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?
- Kendinden o kadar emindi ki… Sosyal medyayı sallayan yarışmacı!
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?