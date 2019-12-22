Fenerbahçe Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kadıköy'deki 4 gollü derbide gülen taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler aldığı galibiyetle Beşiktaş'ı geride bırakarak 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbinin kazananı ev sahibi Fenerbahçe oldu. 3-1 biten mücadelede konuk Beşiktaş'ın golü Atiba'dan gelirken, Fenerbahçe ise Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç golleriyle zafere uzandı.

Penaltı… Hakem Cüneyt Çakır 22. dakikada VAR'a gitti. 'Elle oynama' kararı sonrası Fenerbahçe lehine penaltı kararı verildi. 23. dakikada topun başına geçen Kruse, derbideki gol perdesini açtı. 1-0

Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 yaptı. Orta sahanın önünde topla buluşan Ozan Tufan, topu biraz sürdükten sonra şutunu çekti. 32. dakikada Ozan'ın ayağından gelen füze ile durum 2-0 oldu.

Beşiktaş farkı 1'e indirdi. 40+6. dakikada sahneye çıkan Atiba oldu. Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba, Caner Erkin'in orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşa sağ ayağıyla yaptığı dokunuşla skoru 2-1 yaptı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Mücadelenin 57. dakikasında Fenerbahçe sağdan atağa çıktı. Sarı lacivertlilerin gelişen atağında Isla ceza sahasına girdi. Şili'li oyuncunu kayarak kale içine çevirdiği topa Loris Karius'tan önce Vedat Muriç yetişti. Vedat Muriç'in Karius'un bir adım önünde sol ayak içiyle yaptığı vuruş skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sona erdi.

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