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Burak Yılmaz'dan 4. hakeme sert tepki

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Giriş Tarihi: 22.12.2019
BURAK YILMAZ'DAN 4. HAKEME SERT TEPKİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın milli golcüsü , mücadelenin 4. hakemine gösterdiği tepkiyle gündeme oturdu. 87. dakikada yerini Umut Nayir'e bırakırken 4. hakem Alper Ulusoy'un yanına giden Burak Yılmaz, sözlü tepki gösterdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın milli golcüsü , mücadelenin 4. hakemine gösterdiği tepkiyle gündeme oturdu. 87. dakikada yerini Umut Nayir'e bırakırken 4. hakem Alper Ulusoy'un yanına giden Burak Yılmaz, sözlü tepki gösterdi.

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