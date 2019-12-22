Burak Yılmaz'dan 4. hakeme sert tepki
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz, mücadelenin 4. hakemine gösterdiği tepkiyle gündeme oturdu. 87. dakikada yerini Umut Nayir'e bırakırken 4. hakem Alper Ulusoy'un yanına giden Burak Yılmaz, sözlü tepki gösterdi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz, mücadelenin 4. hakemine gösterdiği tepkiyle gündeme oturdu. 87. dakikada yerini Umut Nayir'e bırakırken 4. hakem Alper Ulusoy'un yanına giden Burak Yılmaz, sözlü tepki gösterdi.
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