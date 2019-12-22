22 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, gözler sarı lacivertlilerin eski oyuncularındaydı. Daha öncede Fenerbahçe'de forma giyen 3 isim bu akşam Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de sahaya çıktı. Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş için ter dökerken, sarı lacivertli taraftarlar sadece bir isme yüklendi.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 21:22
  • 1
  • 267
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı
  • 2
  • 267
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, gözler sarı lacivertlilerin eski oyuncularındaydı. Daha öncede Fenerbahçe'de forma giyen 3 isim bu akşam Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de sahaya çıktı.

  • 3
  • 267
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı

Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş için ter dökerken, sarı lacivertli taraftarlar sadece bir isme yüklendi.

  • 4
  • 267
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı

50 bin kişinin birden ıslıkladığı Caner Erkin sakin bir şekilde ısınmaya devam etti.

  • 5
  • 267
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı

Takımlarını desteklemek için Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda giden yaklaşık 2 bin Beşktaş taraftarı da Caner Erkin'i tribüne çağırarak alkışladı.