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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, gözler sarı lacivertlilerin eski oyuncularındaydı. Daha öncede Fenerbahçe'de forma giyen 3 isim bu akşam Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de sahaya çıktı. Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş için ter dökerken, sarı lacivertli taraftarlar sadece bir isme yüklendi.
Giriş Tarihi: 22.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 21:22
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