Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde herkes onu ıslıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, gözler sarı lacivertlilerin eski oyuncularındaydı. Daha öncede Fenerbahçe'de forma giyen 3 isim bu akşam Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de sahaya çıktı. Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş için ter dökerken, sarı lacivertli taraftarlar sadece bir isme yüklendi.