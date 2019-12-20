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UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

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Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
UEFA'DAN BAŞAKŞEHİR'E SKANDAL CEZA

 Avrupa Ligi temsilcilerimizden Medipol 'in son çıktığı mücadelede İrfan Can Kahveci attığı golün ardından asker selamı yaparak sevincini paylaşmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA yine bir skandal karara imza attı. İşte detaylar...

, Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı , "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

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