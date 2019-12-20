UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in son çıktığı mücadelede İrfan Can Kahveci attığı golün ardından asker selamı yaparak sevincini paylaşmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA yine bir skandal karara imza attı. İşte detaylar...
UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.
Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.
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