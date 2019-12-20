TFF kulüplerin harcama limiti hakkında yeni bir karar aldı
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
Trabzonspor'un itirazları sonrası TFF yüzde 40'a çıkarttığı kulüplerin harcama limitini yeniden yüzde 30'a indirdi.
TFF, Süper Lig kulüplerin harcama limitiyle ilgili tartışmaların ardından oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmişti.
Bugün toplanan TFF yönetimi bu harcama limitini yüzde 30'a indirdi. Hürriyet
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