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TFF kulüplerin harcama limiti hakkında yeni bir karar aldı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
TFF'DEN HARCAMA LİMİTİ HAKKINDA YENİ KARAR

Trabzonspor'un itirazları sonrası yüzde 40'a çıkarttığı kulüplerin harcama limitini yeniden yüzde 30'a indirdi.

, Süper Lig kulüplerin harcama limitiyle ilgili tartışmaların ardından oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmişti.

Bugün toplanan TFF yönetimi bu harcama limitini yüzde 30'a indirdi. Hürriyet

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