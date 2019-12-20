20 Aralık 2019, Cuma
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Arsenal'de Mikel Arteta dönemi

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Giriş Tarihi: 20.12.2019
ARSENAL'İN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

Son dakika haberi...'de teknik direktörlük görevine 'de 'nın yardımcılığını yapan getirildi.

'de teknik direktörlük görevine 'de 'nın yardımcılığını yapan getirildi.

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