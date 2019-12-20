Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası
Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK'nın aldığı kararları resmi internet sitesinde duyurdu. Galatasaraylı yıldız, Tuzlaspor karşılaşmasında yaşanılan olaylardan ötürü 3 maç ceza alarak ilk yarıyı kapattı! İşte detaylar...
Galatasaray - Tuzlaspor karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara dair cezalar kesildi!
İşte TFF'nin konu ile ilgili yaptığı açıklama;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. Aytaç YÜKSEL
.
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