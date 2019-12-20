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20.12.2019
PFDK Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza verdi |Video
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK'nın aldığı kararları resmi internet sitesinde duyurdu. Galatasaraylı yıldız, Tuzlaspor karşılaşmasında yaşanılan olaylardan ötürü 3 maç ceza alarak ilk yarıyı kapattı! İşte detaylar...
Galatasaray - Tuzlaspor karşılaşması sonrasında yaşanan olaylara dair cezalar kesildi!
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